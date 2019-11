Mourinho no topo das especulações sobre o sucessor de Kovac no Bayern

Imprensa de vários países europeus "jogam" o nome do português para a liga alemã

A saída de Niko Kovac do lugar de treinador do Bayern de Munique permite à imprensa internacional (e à nacional) especular de imediato com uma possível entrada de José Mourinho no emblema alemão. Tanto, que são vários os media a recordarem, hoje, as palavras do técnico português em abril da época passada.

"Respeito o Niko Kovac como respeito a maioria dos meus colegas, pelo que não posso responder a isso [se fosse convidado pelo Bayern]", afirmou na altura ao germânico Sport Bild, acrescentando: "Apenas posso dizer que o Bayern é um dos gigantes".

O favoritismo de Mourinho numa lista de potenciais sucessores de Kovac, que saiu após dura derrota (5-1) frente ao Eintracht de Frankfurt, de Gonçalo Paciência (um golo) e André Silva, assenta em vários motivos, todos secundados por vários media ingleses e germânicos na manhã de hoje, nomeadamente: a sua ambição e mentalidade vencedora coincidente com a do emblema bávaro e o facto de o próprio admitir que gostaria de ser campeão em todas as grandes ligas europeias.

No entanto, o Daily Mail, online, questiona: "A sua queda tóxica no Manchester United pode, por outro lado, ser vista como um risco pelos alemães".