"Mourinho no Celtic? Ainda se fosse o Rangers, com a eventual saída de Gerrard..."

Antigo internacional escocês desvaloriza os rumores que dão conta do interesse do Celtic no treinador luso.

O despedimento de José Mourinho do Tottenham ainda era uma notícia fresca quando a imprensa britânica adiantou um rumor improvável: o Celtic, histórico escocês, terá sondado o treinador português.

Este sábado, a notícia volta a circular no Reino Unido, mas Kris Boyd, antigo internacional escocês que é agora comentador televisivo e cronista no jornal The Scottish Sun, descartou a hipótese.

"Mourinho no Celtic? Sem qualquer tipo de hipótese, sigamos em frente", atirou o ex-jogador do... Rangers, que até admitiu a ida do "Special One" para o lado "protestante" de Glasgow.

"Sobre esse tema, com a eventual saída de Steven Gerrard [treinador do Rangers], ainda poderia ser possível, porque é um clube maior do que o Celtic", rematou Boyd, numa clara alfinetada ao rival Celtic.