Mourinho não tira a dúvida: "Não sei se tem de jogar domingo para ir ao Mundial..."

Dybala ainda não regressou aos relvados depois da lesão sofrida em outubro.

Leo Scaloni, selecionador argentino, divulga no próximo dia 14 os convocados para o Mundial do Catar e a dúvida em torno de Dybala não está completamente dissipada. Segundo informações na imprensa da Argentina, a equipa técnica da seleção esperava que Dybala somasse alguns minutos no próximo encontro da Roma, contra o Torino, mas Mourinho não deu essa certeza.

"Não sei, é difícil dizer. Não tenho conhecimento dos contactos dele com a Argentna e Scaloni. Não sei se tem de jogar domingo para ir ao Mundial", afirmou Mourinho após o empate (1-1) com o Sassuolo.

"Os jogadores que vão ao Mundial vão ter mais a cabeça noutro lado do que neste último jogo [antes do Mundial]. Claro que precisamos de Paulo [Dybala] e gostaria de o ter contra o Torino", acrescentou.

Dybala não joga desde o dia 9 de outubro, quando se lesionou contra o Lecce.