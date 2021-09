Mourinho diz estar pronto para o projeto que assumiu na Roma, mas garante que o trabalho que os romanos querem desenvolver é de futuro e de "forma sustentável".

José Mourinho quer deixar claro que o projeto da Roma é, efetivamente da Roma, e não o projeto do treinador ou de Tiago Pinto, o diretor desportivo. O português está convicto de que

"Não é o projeto do Mourinho, nem do Tiago Pinto. É o projeto da Roma. Se pensam que, para mim, é chegar amanhã e ganhar depois de amanhã, esse não é o caminho certo... Este é um projeto em que os donos querem deixar um legado, querem construir algo importante para o clube de forma sustentável. Queremos que a Roma tenha sucesso no futuro", admitiu em entrevista ao canal oficial da Serie A.

Mourinho disse também que se sente um treinador melhor agora do que na última passagem por Itália, ao serviço do Inter. "Estou muito melhor agora, sinceramente. Sinto-me melhor, porque este é um trabalho em que a experiência importa muito. Tudo se torna um déjà-vu porque passei por muitas experiências desde que saí de Itália. Uma coisa é treinar num país pela primeira vez, onde se começa do zero e há muito a aprender. No meu caso, já não é assim. Conheço Itália, conheço a cultura do futebol, conheço a Roma. Estou pronto para isto", referiu.