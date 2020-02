Mourinho não quis ver apenas pela televisão: "Até no aquecimento..."

Treinador do Tottenham viu o Leipzig na partida com o Bayern de Munique.

José Mourinho regressou ao ativo para comandar o Tottenham e mostrou-se encantado com os primeiros tempos no clube londrino. O português deslocou-se no passado fim de semana à Alemanha, onde assistiu ao nulo entre Bayern e Leipzig, adversário do Tottenham nos oitavos de final da Champions. Ir ao estádio, pormenorizou, é fundamental.

"É muito importante. Posso ver pequenos detalhes, até no aquecimento. Posso ver o que a televisão não me mostra. Ver o modo como a equipa aquece, ver os jogadores individualmente", explicou em declarações à Sky Sports. "Alguns atributos que por vezes estão escondidos durante o jogo. É uma intensidade diferente. Uma experiência diferente. Não podia perder a oportunidade", completou.

"Ao contrário do que algumas pessoas dizem, estou feliz no clube. Se é difícil? Sim, mas se não fosse assim não seria para mim. Gosto dos jogadores, da relação que tenho com eles e estou feliz. Se estiver com má cara deve ser por causa de um mau resultado, não consigo sorrir quando perco. Estou ansioso pelo que aí vem e, sobretudo, pela próxima época. Quero começar a trabalhar com eles em julho, fazer a pré-época, os jogos particulares, tentar fazer a equipa evoluir em áreas que agora não podemos. Estou feliz com a minha decisão de vir para o Tottenham", afirmou depois Mourinho.

O técnico vai reencontrar John Terru no próximo jogo da Premier League. O antigo central é agora adjunto do Aston Villa. "Hoje em dia as pessoas começam os empregos sem provar nada. Ele escolheu o caminho mais difícil, mas provavelmente o que lhe dá mais estabilidade. Ser adjunto, ir aos campeonatos, jogar na Premier League, ter tempo, crescer e atingir o que tem de atingir. Estou muito orgulhoso pela forma como ele está a fazer as coisas. Mantemos contacto quando é possível e quando temos tempo", elogiou Mourinho.