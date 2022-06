Mourinho: "Não precisei de estar três, quatro ou cinco anos num clube para ganhar títulos"

Técnico da Roma garante que a "liderança" de um treinador é imprescindível numa equipa

José Mourinho concedeu esta sexta-feira uma entrevista exclusiva à Sky Sports, na qual refletiu acerca da sua carreira, que desde cedo foi preenchida por troféus. O técnico da Roma salienta que, mais do que os títulos em si, a rapidez com que os conquistou é que deve ser alvo de elogios.

"Ganhei [títulos] nesses quatro países [Portugal, Itália, Inglaterra e Espanha] muito, muito cedo. Não precisei de estar lá três, quatro ou cinco anos para ganhar, foi imediatamente. Na primeira ou no máximo na segunda temporada", começou por dizer.

O treinador português prosseguiu, explicando que a razão desse sucesso praticamente instantâneo, que inclusive levou a que ganhasse a alcunha de "Special One" em Inglaterra, foi a forma como "estudou" e respeitou o ADN dos clubes por onde passou.

"Eu penso que isso [sucesso] aconteceu porque tentei entender a equipa, estudei-a. Tentei retirar o melhor das diferenças ao tentar pôr em prática as minhas próprias ideias mas, ao mesmo tempo, respeitar as culturas locais e, no meu caso, também o sentimento geral e abordagem ao jogo".

Para Mourinho, que levantou esta temporada a Conference League, os jovens jogadores mudaram bastante ao longo dos últimos 20 anos, mas o treinador de 59 anos explica que essa mudança não deve ser "lamentada", mas encarada como um "desafio".

"Aconteceram mudanças em termos de liderança, passou a tratar-se de envolvimento. Liderança significa que as pessoas têm de te seguir. E para que elas te sigam, tens de acreditar em ti mesmo. Normalmente acreditam em ti se sentirem empatia, honestidade. No meu caso enquanto líder, isso significa ter a responsabilidade de não deixares as tuas pessoas ficarem mal. Tens de estar com eles e disponível para eles, a toda a hora. Eles têm de confiar em ti", acrescentou Mou, a respeito do que implica ser treinador.