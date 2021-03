Mourinho não poupa jogadores do Tottenham: "Alguns escondem-se, é simples"

José Mourinho, treinador do Tottenham

Treinador português não poupou nas críticas após a derrota frente ao Arsenal.

O Tottenham entrou melhor no dérbi de domingo com o Arsenal e até esteve em vantagem, graças ao golo de antologia de Erik Lamela, mas acabou por perder o duelo com o grande rival por 2-1.

Após a partida, José Mourinho apontou o dedo à atuação da equipa de arbitragem, mas não só. Os jogadores dos "spurs" não passaram incólumes e o treinador português assumiu uma postura dura, dizendo mesmo que "alguns escondem-se" durante os jogos.

"As únicas coisas positivas antes do intervalo foram o golo incrível e o resultado, 1-1. Mas não foi um reflexo justo dessa primeira parte, em que fomos dominados. Muito pobres. Alguns jogadores importantes escondem-se. Sou tão culpado dessa primeira parte como eles, mas há que sublinhar que alguns se escondem, não têm intesidade, não passam a bola nem se mexem. Fomos pobres, tão simples quanto isso", atirou o "Special One" em conferência de imprensa.

A imprensa espanhola fez eco das palavras de Mourinho e assegura que o destinatário das palavras do técnico luso é claro: Gareth Bale, extremo que se encontra no Tottenham a título de empréstimo do Real Madrid.