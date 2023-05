Mourinho não pensa na vitória de 2003 com o FC Porto: "Olho em frente"

José Mourinho, treinador da Roma, deu uma entrevista aos canais oficiais da UEFA em antevisão à final da Liga Europa, em que os romanos vão defrontar o Sevilha (quarta-feira, 20h00).

Assinalar os 20 anos desde que conquistou o primeiro título europeu [Taça UEFA com o FC Porto]: "Não penso muito no que aconteceu no passado. É passado, a história não pode ser apagada. Esses sentimentos são inesquecíveis, mas habituaste a viver com eles. E eu estou sempre a olhar em frente. Talvez seja esse o segredo da minha filosofia, de estar há tantos anos no futebol. Para mim, esta final é diferente. Não penso na que ganhei com o FC Porto em 2003, nem na que ganhei com a Roma no ano passado. Só penso nesta."Olho

Ganhou cinco finais europeias: "A história não ganha jogos. As pessoas pensam que o Real Madrid ganha todas as finais, ou que o Sevilha vence todas as finais... mas a história não ganha jogos. E também não gosto de superstições, nem penso nisso como um fator. Esta é uma nova final, é uma nova história. O Sevilha tem muita experiência nesta competição e nós estivemos numa final europeia [Conference League] na época passada. Mas só quero jogar o jogo pelo jogo."

Final importante para a Roma: "Sabiam que posso tornar-me no primeiro treinador a vencer a Liga Europa por três clubes diferentes? Na verdade, não é algo que me preocupe. Nesta fase da minha carreira só penso na felicidade que posso dar aos adeptos. Ninguém esperava no início da época que a Roma pudesse chegar a esta final. Equipas com muita qualidade, como o Barcelona ou o Arsenal, foram eliminados desta competição, por isso, esta final tem um significado importante para a Roma. Vamos tentar dar aos adeptos mais uma alegria."