Mourinho: "Não há milagres, não estou habituado a escolher entre Europa e campeonato"

Declarações de José Mourinho após a derrota em casa da Atalanta (3-1) na jornada 31 da Serie A

Sobre o jogo: "Estou orgulhoso de ser o treinador desta equipa, porque fomos superiores a uma equipa fresca que não tinha jogado na Europa. Dominámos o jogo e perdemos por causa de episódios. Apesar das nossas limitações, fizemos um jogo muito bom. Não se pode tirar os episódios, que fazem parte de um jogo e decidem o resultado, mas na primeira parte controlámos o jogo. O primeiro golo foi um episódio porque houve um jogador nosso que perdeu a bola, o Abraham que não conseguiu marcar uma falta e outros que não marcaram bem na defesa. Na segunda parte, depois do 2-1, tive a sensação de que havia uma hipótese de empatar. Mas mais uma vez houve um episódio que decidiu o desafio."

Elogios: "Os adeptos, dos quais Francesco Totti é um dos mais representativos, estão orgulhosos deste grupo: terminámos o jogo com nove homens e acertámos num poste. É difícil ser crítico com uma equipa como a minha. Não quero dizer que o resultado não é justo, mas quanto à atitude daqueles que entraram em campo desde o início ou depois, estou satisfeito. O que é que eu quero dizer ao Totti que me felicitou? Se lhe chamo capitão, ele tem de me chamar 'tu'. Não podemos fazer milagres, mas um milagre entre aspas é a empatia entre esta equipa e vocês, os adeptos. As pessoas compreendem que esta é uma equipa, independentemente dos resultados, das lesões e de tudo o resto. No sábado [contra o AC Milam], vocês [Totti e restante painel do canal DAZN] podiam ter ajudado, mas eu teria precisado mais do Aldair devido às lesões do Smalling e do Llorente".

Sem poupanças: "Contra a Atalanta tentei proteger as pessoas que estavam mais cansadas depois de quinta-feira: foi por isso que Matic, Spinazzola e Dybala começaram no banco. Agora Smalling e Llorente estão de fora e sem eles vai ser muito difícil. Talvez uma derrota contra o Feyenoord tivesse sido melhor para lutar até ao fim para ficar entre os quatro primeiros... Mas não estou habituado a escolher entre a Europa e o campeonato. Não estou habituado a sair da Europa para me concentrar na Série A. Se o tivesse feito, nesta altura só teríamos sete jogos e poderíamos concentrar-nos apenas neles. É verdade, na minha carreira estou habituado a ter jogadores de topo, com 22/24 titulares intermutáveis. Antes tiraria o Benzema e colocaria o Higuaín.... É algo que não é possível aqui, mas queremos ir em frente nas duas competições. Sei que há o risco de não ganhar a Liga Europa e ficar fora dos quatro primeiros da Liga, mas também há a possibilidade de ganhar a Taça e ficar nos quatro primeiros. E eu prefiro dizer que não perdemos nem por causa do sol nem por causa do árbitro. Não somos um clube poderoso para exercer pressão".