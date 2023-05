"Mourinho? Não gostei das palavras, mas não tenho nada contra ele"

Renzo Ulivieri, presidente da Associação Italiana de Treinadores, foi criticado pelo técnico português após a derrota da Roma frente ao Inter (0-2), no sábado.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, perdeu no sábado por 0-2 em casa frente ao Inter, voltando a atrasar-se na corrida à próxima edição da Liga dos Campeões, a quatro jornadas do fim da Serie A.

Após a partida, o técnico português aproveitou para criticar Renzo Ulivieri, presidente da Associação Italiana de Treinadores, que condenou recentemente a sua decisão de trazer um microfone para uma partida da Serie A, na altura justificada pelo "Special One" como uma medida de proteção pessoal.

"Se quisermos ver vários episódios do jogo desta noite, é melhor não falar, não posso. No entanto, deixa-me feliz ter sido atacado por alguém que foi banido por três anos por apostar em futebol. Bye Bye!", afirmou.

Em resposta, o dirigente recorreu ao Facebook para salientar a sua inocência em relação à acusação: "A democracia ainda vigora em Itália. Para o cargo de presidente da AIAC, que não é remunerado, somos eleitos pelos próprios treinador e não por indicação de cima. Voltando a Mourinho, concordo plenamente com a sua conclusão: somos feitos de massas diferentes, mas não fiquei feliz".

Ulivieri também abordou o caso em declarações à rádio Radio 1, nas quais lançou elogios na direção do treinador, mostrando vontade de querer acabar a com a polémica.

"Há algumas semanas, Mourinho acenou para os seus adeptos, que visaram o treinador da Sampdoria [Dejan Stankovic]. Sinalizei este gesto como sendo importante. Da minha parte, não tenho nada contra Mourinho, Deus me livre... Mas não gostámos das palavras dele, significaram o criar de um ambiente ainda pior do que o que há no momento. Não o conheço pessoalmente, mas perguntei a antigos jogadores sobre ele, como Materazzi e Cambiasso. Falaram-me dele de uma forma excepcional, têm ótimas lembranças", salientou.

Com a derrota, que se segue a três jogos consecutivos sem vitórias no campeonato italiano (empates frente ao Monza e Milan e derrota diante da Atalanta), a Roma segue na sétima posição da tabela, com os mesmos 56 pontos da Atalanta (sexta), que tem um jogo a menos, estando a cinco pontos dos lugares de Champions.