"Mourinho não está a dar nada à Roma. Não está a fazer o suficiente"

Declarações de um antigo defesa italiano.

Daniele Adani, antigo defesa italiano, hoje com 47 anos, não se mostra convencido com o trabalho de José Mourinho na Roma. Em declarações à "Bobo TV", o canal de Twitch do antigo avançado italiano Christian Vieri, com as particpações de Antonio Cassano e Nicola Ventola, mostrou-se desiludido com o percurso do clube esta temporada.

"Ele não está a dar nada à Roma. Confiámos nele, mas não está a fazer o suficiente. Foi forçado a colocar alguns jogadores jovens em campo no sábado porque não tinha mais ninguém disponível, mas os adeptos da Roma não pensam assim", afirmou Adani, que representou clubes como Fiorentina e Inter na carreira.

A Roma empatou (2-2) no passado sábado na receção ao Hellas Verona e ocupa o oitavo lugar na Serie A, com 41 pontos em 26 jogos.