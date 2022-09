Mourinho não descarta regresso de Totti: "Será sempre um símbolo da Roma"

O técnico português aprovou um eventual retorno do antigo capitão da Roma.

José Mourinho, treinador da Roma, aprovou esta sexta-feira um eventual regresso de Francesco Totti ao clube, num cargo executivo.

"Não é nenhum problema. Totti será sempre um símbolo da Roma, independentemente daquilo que faça no futuro", considerou, em declarações aos italianos da Gazzetta dello Sport.

A Roma, atual sexta classificada da Serie A, a quatro pontos dos líderes Nápoles e Atalanta (17), vai visitar a casa do Inter (sétimo, com 12 pontos), no sábado (17h00), a contar para a oitava jornada do campeonato, num jogo que o "Special One" considera ser de grande peso em Itália.

"Milão é o motor da economia italiana. Roma é o centro político e um museu aberto. Tive a sorte de orientar equipas das duas cidades", salientou.