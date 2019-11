Treinador falou aos meios oficiais do Tottenham e prometeu subida na classificação da Premier League

José Mourinho foi hoje oficializado como novo treinador do Tottenham, finalista da última edição da Liga dos Campeões e atual 14.º classificado da Premier League, e já concedeu aos meios oficiais do clube de Londres a primeira entrevista, na qual prometeu uma escalada na tabela e a habitual emoção e paixão com que encara qualquer desafio.

Primeiras palavras: "Não podia estar mais feliz, senão estivesse assim tão feliz não estaria aqui. Que posso prometer? Paixão. Paixão pela minha profissão e também pelo meu clube. É um privilégio quando se chega a um clube e se sente essa felicidade em relação ao plantel que se vai ter. Não são palavras de circunstância, não são por ser agora o treinador do Tottenham, são palavras que mesmo como adversário eu repeti várias vezes. Foi sempre difícil mas lindo jogar aqui em White Hart Lane. Sempre vim cá com paixão, mas com respeito. sempre falei do potencial do clube, da qualidade dos jogadores, do trabalho magnífico que o clube estava a a fazeer. Sempre gostei deste plantel. Não há um treinador no mundo que não queira treinar e ajudar estes jovens jogadores. Às vezes chegas a um clube onde o trabalho de base não é o suficientemente bom para produzir talentos, mas vejo aqui que sempre aparecem talentos e estou ansioso por trabalhar com este projeto."

Condições de trabalho: "Dizer que o estádio é lindo é ser humilde. Temos de dizer que este é o melhor estádio do mundo. O centro de treinos só é comparável com os do futebol americano, já estive na maioria dos de futebol e não há comparável, tal como o estádio. Estamos todos muito orgulhosos. As condições de trabalho são incríveis."

Premier League: "Sabemos onde está a equipa e sabemos que não merecemos estar nessa posição. Temos de ir jogo a jogo a querer ganhar todos até ao último jogo e veremos no final da temporada. Sei que estaremos numa posição diferente. Estou ansioso pelo desafio, pela responsabilidade e quero trazer felicidade a todos os que amam este clube."

A equipa e o respeito mútuo: "Bons jogadores e bom estilo de jogo foi algo que o clube desenvolveu na última década, por isso é verdade, mesmo como adversário sempre houve um grande respeito entre mim e o Tottenham. Cruzámo-nos em finais de taça, em meias-finais, em grandes jogos. E para manter esse respeito provavelmente de forma inconsciente pensaria que algum dia poderia ser um de vocês."