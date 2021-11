Mourinho multado em dez mil euros por assumir "atitude irónica" no Roma-Milan

A Roma perdeu com o Milan por 2-1, no fim de semana, e Mourinho dirigiu-se à equipa de arbitragem com palavras desrespeitosas, de acordo com o Conselho de Disciplina da Federação Italiana de Futebol.

O Conselho de Disciplina da Federação Italiana de Futebol puniu José Mourinho com uma multa no valor de dez mil euros, devido a incidentes "nas imediações da entrada do balneário do árbitro" após o Roma-Milan (1-2). O treinador português proferiu "palavras desrespeitosas" dirigidas à equipa de arbitragem e teve uma "atitude irónica", de acordo com o relatório divulgado.

Além disso, o Conselho de Disciplina determinou que a Curva Sul do Estádio Olímpico de Roma não poderá ter adeptos no próximo jogo em casa, na sequência de insultos racistas a Ibrahimovic e Kessié, jogadores do Milan.

Depois de inaugurado o marcador, pelo avançado sueco do Milan, alguns adeptos da Roma cantaram "és um cigano". Depois, no 0-2, ouviram-se sons de macaco dirigidos a Kessié.