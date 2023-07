Mourinho mostra-se a comer um gelado no Instagram

Treinador português da Roma partilhou fotografias de mais um dia de trabalho

José Mourinho já habituou os seguidores do Instagram a publicações caricatas e continua a fazê-lo. Desta feita, na quarta-feira, o treinador português da Roma partilhou imagens de mais um dia de trabalho. No entanto, no final de várias fotografias dos jogadores em preparação física, o técnico luso mostrou-se a comer... um gelado.

"Ar condicionado pela manhã. Sacrifício pela tarde", escreveu na legenda da publicação.