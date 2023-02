Mourinho mostra foto com Fatih Terim: "Um abraço a todos os meus amigos turcos e sírios"

O treinador revelou-se solidário nas redes sociais com todos os afetados com a tragédia na Síria e na Turquia

José Mourinho recorreu esta terça-feira às redes sociais para deixar uma mensagem de força às vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria.

"Um abraço a todos os meus amigos turcos e sírios", escreveu o treinador português da AS Roma, no Instagram, numa fotografia em que aparece abraçado a Fatih Terim, técnico turco de 69 anos que está atualmente sem clube depois de ter deixado o comando do Galatasaray em 2021/22.

O balanço provisório aponta para mais de cinco mil mortos na Turquia e na Síria após os sismos.

Segundo uma estimativa avançada pela Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas afetadas pelos terramotos que atingiram o sudeste da Turquia e o norte da Síria pode chegar aos 23 milhões.