Ronaldinho, Caniggia, Stoichkov e mais estrelas do passado e do presente vão estar no Olímpico de Roma, no dia 14 de novembro

O Jogo pela Paz deste ano vai ser especial pois servirá também como homenagem a Maradona, que tinha participado em eventos anteriores que servem de apoio à Fundação Scholas e têm a bênção do Vaticano e do Papa. Este ano, segundo vídeos que surgiram esta segunda-feira, dia em que se está a realizar uma homenagem virtual ao falecido craque argentino que vestia a camisola 10 (estamos a dia 10 do mês 10, outubro), ficou a saber-se que entre as estrelas presentes e que apoiam a iniciativa estarão o treinador português José Mourinho, e ainda craques como Messi.

Num vídeo apresentado pelas filhas Giannina e Dalma aparece um desfile de apoiantes e supostamente de participantes no evento que terá lugar no dia 14 de novembro, no Estádio Olímpico de Roma, pouco antes de começar o Mundial. Messi aparece como participante e convide os adeptos a irem ao estádio, mas refira-se que o Mundial começa dias depois, pelo que poderá mesmo ter de falhar o evento e ficar-se apenas por ser um apoiante.

Ronaldinho, Immobile, Caniggia, Messi, Ciro Ferrara, Stoichkov, Lionel Messi, Paulo Dybala, Luis Suárez, José Mourinho, Ronaldinho, Dani Alves, Gianluigi Buffon, Ángel Di María, Pepe Reina, Luis Suárez, Maxi Rodríguez, Ivan Rakitic, Maxi Rodriguez e Diego Maradona Jr. são algumas das figuras que aparecem no vídeo a dizer que vão estar presentes.

No vídeo, que pode ver a seguir, aparece Mourinho emocionado a falar do seu "grande amigo Dom Diego Maradona". E até o próprio Maradona fecha o vídeo, em imagens de arquivo, a convidar o público a ir ao Jogo Pela Paz no Estádio Olímpico.