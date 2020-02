"Mourinho magoou-me, disse-me que tinha sido uma porcaria no fim de semana"

Jogador do Chelsea recorda raspanete do treinador português após derrota dos "blues".

Kurt Zouma assinou pelo Chelsea na época 2014/15, durante a segunda passagem de José Mourinho pelo clube londrino. Na altura, o defesa francês deixou o Saint-Étienne rotulado de promessa, mas os primeiros tempos em Stamford Bridge não foram fáceis.

Em entrevista à rádio RMC Sport, o internacional gaulês recordou um raspanete que lhe foi passado pelo treinador português, que utilizou palavras duras que, segundo Zouma, deixaram-no "magoado".

"Não me lembro contra quem jogámos, mas estávamos a perder 3-1 fora de casa. No dia seguinte, ele [Mourinho] chamou-me ao gabinete dele e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim e ele perguntou-me se tinha a certeza. Disse novamente que sim e ele respondeu. 'É que foste uma porcaria no fim de semana'. Assim, direto. Fiquei chocado, mas quis logo responder no relvado. Lembro-me que me magoou, afetou-me. Mas queria mostrar que conseguiria reagir", contou Zouma, que passou prontamente aos elogios ao "Special One", agora ao leme do Tottenham:

"Ele adora vencer e utiliza todas as ferramentas que tem à disposição para o conseguir. Cheguei aqui [ao Chelsea] com 19 anos e ele pôs-me a jogar. Tive as minhas oportunidades. Não concordo com quem diz que Mourinho não dá oportunidades aos jovens jogadores", rematou.