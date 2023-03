Mourinho: "Lugares de Champions? A Roma deve estar ciente dos seus limites"

Declarações de José Mourinho, treinador romano, após o Roma-Juventus (1-0), jogo relativo à 25.ª jornada da Serie A.

Regresso às vitórias: "Para mim, ainda é difícil aceitar a nossa exibição frente à Cremonese (1-2). Não somos a melhor equipa do mundo e temos de dar tudo em campo sempre que jogamos para vencer. Ainda não digeri a derrota com a Cremonese. Hoje vencemos por causa da nossa atitude, não devido a mudanças táticas. É difícil defrontar uma Juventus tão física e compacta. Tivemos de ficar mais recuados para termos mais posse de bola, porque eles têm jogadores mais rápidos do que os nossos. Defendemos bem durante a maior parte do jogo e o Rui [Patrício] fez um milagre nos minutos finais. Isso é sempre importante quando defrontas a Juventus".

Massimiliano Allegri: "Somos bons amigos e trocamos mensagens regularmente. Neste momento, respeito a sua frustração e tristeza, mas gosto muito da sua equipa e dou-lhe os parabéns, porque mesmo com a dedução de 15 pontos, eles continuam a ser perigosos".

Terminar nos lugares de Champions (top-4) é objetivo? "A Roma é uma equipa que deve estar ciente dos seus limites. Quando não estamos a 100 por cento, somos uma equipa que sofre muito. A Liga é uma maratona. Temos a noção que, se nos focarmos em jogos de forma individual, podemos ganhar contra equipas como a Juventus".