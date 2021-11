"De volta a Roma, de volta ao escritório e de volta às nossas promessas: trabalhar arduamente e construir um futuro para a AS Roma. Já agora, muito obrigado Valentino Rossi pela carreira lendária". Foram estas palavras de José Mourinho, esta segunda-feira, no dia de regresso ao trabalho no clube giallorossi.

