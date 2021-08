Mourinho lembra confusão no FC Porto-Roma: "Gostei tanto daquela pequena luta"

Mourinho, treinador da Roma, gostou do "controlo da emoção" dos jogadores.

O jogo particular entre o FC Porto e a Roma, disputado em julho, no Algarve, ficou marcado por uma confusão entre diversos elementos das duas equipas, depois de uma entrada ríspida de Pepe e Bruno Costa sobre Mkhitaryan. Nada que tenha passado os limites, garante José Mourinho.

"Gostei tanto daquela pequena luta contra o FC Porto, em termos de controlo da emoção. Não aconteceu nada de particular que pudesse passar do amarelo ao vermelho, foi simplesmente um jogo muito bom do ponto de vista da competitividade", vincou o treinador português, em declarações ao site do clube italiano.

Por outro lado, Mourinho apreciou a utilidade desse e de outro ensaio realizado entre julho e agosto. "Em Portugal, enfrentámos FC Porto e Sevilha, duas equipas que competem na Liga dos Campeões e têm desempenhos de alto nível. Foram dois jogos cruciais. Tanto uma como outra equipa são agressivas e difíceis de jogar", explicou.