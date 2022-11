Mourinho lembra chamada de Jorge Mendes: "Inter? Só se for a nado"

Treinador português e o agente foram este sábado distinguidos no Football Thinking Summit, assim como Paulo Futre.

José Mourinho, o agente Jorge Mendes e Paulo Futre receberam este sábado Prémios de Mérito no Thinking Football Summit, evento organizado pela Liga que decorre até domingo no Porto. Três figuras importantes do futebol português em palco e com tempo para algumas revelações, como foi o caso do episódio antes da ida para o Chelsea, depois de o atual treinador da Roma ter sido campeão europeu pelo FC Porto.

"Já falámos disso várias vezes, quando saiu do FC Porto, foi para o Chelsea por minha causa. Ele às vezes está sempre a discutir essa parte comigo", disse Jorge Mendes.

Mourinho reagiu e deixou mais alguns detalhes. "Vamos contar a verdade. Estávamos em alto mar, e está aqui uma testemunha, que é o Luís Correia, no iate do dono do Chelsea. Toca o telefone e Jorge disse assim: 'queres ir para o Inter?'[risos]. Diz o Luís Correia: 'só se formos a nado' [risos]", contou.

Jorge Mendes falou ainda de Paulo Futre. "Tenho a mesma idade do Paulo e, em brincadeira, já falámos muitas vezes sobre isso: digo que se tivesse sido agente dele, na altura em que jogou, modéstia à parte, teria sido o melhor jogador do mundo, a seguir ao Maradona", atirou.