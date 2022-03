Mourinho visa Sarri: "Eu a pensar como vou recuperar jogadores e ele a fumar em casa"

A Roma empatou a um com o Vitesse, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Conferência, após ter vencido nos Países Baixos no primeiro jogo, mas José Mourinho não perdeu a oportunidade de mandar uma dica a Maurizio Sarri, treinador da Lázio, próxima adversária dos romanos na Serie A

Marcado para domingo, o próximo dérbi romano ganhou uma nova cor tendo em conta a farpa lançada por José Mourinho, após a qualificação da Roma para os quartos de final da Liga Conferência, a Maurizio Sarri, técnico da Lázio, eliminada das competições europeias no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, pelo FC Porto.

"Não estou contente com a forma como jogámos hoje, nem com muitos jogadores, mas estes mesmos jogadores vão ter de estar disponíveis no domingo. Enquanto nós estamos na Europa e eu penso como iremos recuperar os jogadores, o Sarri está em casa a fumar cigarros", afirmou o técnico.

"O problema de hoje foi termos perdido a bola tão facilmente. Foi uma má exibição a nível técnico, mas defendemos bem, mostrámos carácter e, no somatório das duas mãos, merecemos passar. Esta equipa tem limitações a vários níveis mas vamos com nove jogos sem derrotas e tenho de dizer que o Vitesse é uma excelente equipa. Nem conhecia o nome do treinador mas é, de facto, muito bom", enalteceu José Mourinho.