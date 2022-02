Mourinho já terá gasto mais 100 milhões de euros na Roma, garantem em Itália

"Gazzetta dello Sport" fez as contas ao valor gasto pelo emblema italiano desde a chegada do treinador português ao comando técnico.

A Roma de José Mourinho ocupa o sétimo lugar na Liga italiana, a 15 pontos do líder Milan, tendo já sido eliminada da Taça. A campanha não tem sido propriamente um mar de rosas, mas o treinador português parece "intocável" e com "carta branca" nos "giallorossi".

Pois bem, o '"Gazzetta dello Sport" fez esta terça-feira as contas e afirma que Mourinho já gastou mais de 100 milhões de euros em contratações desde que assumiu o comando técnico da Roma... mas não deverá ficar por aqui. De acordo com as mesmas informações, o técnico português desejará que o clube volte a investir no reforço da sua equipa.

Ainda segundo o diário desportivo italiano, estes foram os valores gastos pela Roma desde a chegada de Mourinho:

Tammy Abraham: 42 milhões de euros, mais bónus (pago em prestações)

Rui Patrício: 11,5 M€

Matías Viña: 13 M€

Shomurodov 20 M€

Sérgio Oliveira: 1 M€, mas pode vir a custar mais 12 milhões, se a Roma resolver acionar a opção de compra junto do FC Porto.