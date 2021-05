Mourinho já planeia 2021/22 na Roma: os alvos de peso e um nome para a equipa técnica

Treinador português vai suceder a Paulo Fonseca no clube da capital italiana.

No mesmo dia em que terminou a caminhada europeia da Roma foi notícia o ousado plano de José Mourinho para renovar a equipa com vista à próxima temporada.

De acordo com o jornal italiano Il Messaggero, o novo treinador do conjunto "giallorrossi" convenceu Dan Friedkin, dono do clube, a abrir os cordões à bolsa e já tem uma lista de reforços com vários nomes conhecidos do público português. À cabeça está Renato Sanches, internacional português que vive um grande momento no Lille.

Porém, esse não é o único alvo para o miolo, pois Matic (Manchester United) e Isco (Real Madrid) também são apontados à Roma.

A mesma fonte também avança que Mourinho está determinado a "pescar" dois jogadores que o impressionaram na sua mais recente passagem por Inglaterra. O primeiro é o central Eric Dier, que treinou no Tottenham, e o segundo Raúl Jiménez, avançado do Wolves e com passagem pelo Benfica que recupera de uma lesão craniana.

Fora das quatro linhas, o português também está a convencer Daniele de Rossi, glória da Roma, a juntar-se à sua equipa técnica.