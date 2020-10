Mourinho já pensa no mercado de verão: "Teremos de dar uns toques no plantel"

O treinador do Tottenham diz estar contente com os jogadores que tem à disposição, mas já adiantou que será preciso fazer algumas contratações no final da temporada.

O Tottenham foi uma das equipas que mais ativa este no mercado de transferências que passou e José Mourinho diz estar contente com o plantel que formou. Ainda assim, o treinador admite que será preciso dar "alguns toques" na equipa quando a temporada chegar ao fim.

"Mais do que o plantel, é tempo de trabalhar e evoluir. É tempo de colocar a equipa em sintonia na forma como jogamos, mas também como pensamos, que às vezes é o mais importante. Estou muito contente com o plantel, mas é claro que, no próximo verão, vamos ter de dar alguns toques. É o que fazes sempre para melhor o teu plantel", atirou na antevisão ao jogo com o Burnley, dando o exemplo do campeão Liverpool.

"Olhem para o Liverpool desde que o Jurgen chegou. Quantas janelas de transferências passaram? Ele foi ao mercado e melhorou a equipa", finalizou Mourinho, citado pela imprensa inglesa.

Bale, Reguilon, Hojbjerg, Joe Hart, Doherty, Vinícius e Joe Rodon chegaram aos spurs recentemente.