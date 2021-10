Mourinho já olha para janeiro: um possível reforço e dois na porta de saída

Imprensa italiana dá conta do interesse da Roma em Zakaria.

A protagonizar um arranque de temporada interessante, com o quarto lugar da Serie A após sete jornadas (cinco vitórias e duas derrotas), a Roma estará já de olho no mercado de inverno e com um nome em foco.

Segundo informa o jornal "Corriere dello Sport", o clube italiano, que tem Mourinho como treinador, estará de olho em Zakaria, médio internacional suíço que alinha no Borussia Monchengladbach, da Alemanha. O facto de se encontrar em final de contrato com o emblema da Bundesliga pode facilitar um negócio já em janeiro, sendo, para isso, necessário abrir uma "vaga" no plantel.

A referida publicação italiana adianta que Gonzalo Villar e Diawara são dois nomes que podem deixar a Roma na reabertura do mercado. O primeiro, espanhol de 23 anos, leva apenas três aparições esta época, enquanto Diawara, jogador da Guiné Conacri de 24 anos, participou em quatro partidas até ao momento.