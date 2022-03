Mourinho ignora ex-treinador da Roma: "Esperam que responda a alguém que só ganhou a Serie B?"

Declarações de José Mourinho em resposta a Zdenek Zeman, ex-técnico da Roma e da Lázio

José Mourinho reagiu com amargura às declarações de Zdenek Zeman, ex-treinador de ambos clubes da capital italiana que, em antevisão ao dérbi de domingo entre Roma e Lázio, garantiu que Maurizio Sarri estava a fazer um melhor trabalho esta temporada do que o português.

"Não é uma questão de preferência. Sarri está a fazer um melhor trabalho, já conferiu uma identidade à Lázio. Mourinho falhou em cumprir as expectativas até agora. Não falo a nível de comunicação, mas em qualidade de futebol. A Roma ainda não sabe bem o que quer fazer em campo, enquanto a Lázio é mais equilibrada", foram as palavras de Zeman que propiciaram a amarga resposta do treinador luso, este domingo.

"Esperam que um treinador que venceu 25 troféus responda a alguém que só conquistou por duas vezes a Serie B [segunda divisão italiana]? Se me perguntarem acerca de Giovanni Trapattoni ou Fabio Capello, ficarei contente em responder mas Zeman... por favor, não consigo", afirmou Mourinho.

A Roma recebe a Lázio no domingo, às 17h, numa partida da 30ª jornada da Serie A. A turma orientada por Mourinho encontra-se na sexta posição, com 48 pontos, menos um do que o grande rival, treinador por Maurizio Sarri e quinto colocado.