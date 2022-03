"Mourinho? Não concordo com muitas coisas que diz, mas gosto do atrevimento"

Declarações de Javier Tebas, presidente de La Liga, em entrevista concedida à "ESPN".

Javier Tebas, presidente de La Liga, em entrevista concedida à "ESPN", falou sobre José Mourinho, atual treinador da Roma e antigo técnico do Real Madrid, admitindo ter saudades do português e admitindo que [Mourinho] complementava o futebol espanhol.

"Eu sempre gostei de Mourinho. Não sei se é por causa da sua forma de treinar ou pelo tempero que dá ao futebol. Divertes-te com ele. Também é importante ver o futebol com tanta paixão, gosto disso", começou por dizer o responsável máximo da Liga espanhola.

"Há muitas coisas que ele diz com as quais eu não concordo, mas gosto do atrevimento que ele tem. Gosto. Tenho saudades de Mourinho. Não o digo como treinador, mas a sua forma de ser realmente complementa o futebol na Liga espanhola", concluiu.