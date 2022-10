Mourinho ganhou, mas nem tudo correu bem: "Não sou médico, mas penso que é grave"

Treinador português abordou a lesão de Dybala após o triunfo frente ao Lecce.

A Roma ainda sofreu para vencer o Lecce, por 2-1, num jogo que teve um momento agridoce para José Mourinho, apesar do triunfo. Dybala marcou de grande penalidade, aos 48", o golo da vitória romana, mas saiu lesionado logo a seguir.

Esta partida tinha tudo para correr bem à equipa do treinador português, que contou com Rui Patrício na baliza. Aos 6", Smalling aproveitou um bom cruzamento de Pellegrini para fazer 0 1-0. Para o Lecce as coisas complicaram-se com a expulsão de Hjulmand (22"), mas, na sequência de um canto, Strefezza empatou (39").

A vantagem para a Roma foi reposta no início da segunda parte, num lance que pode deixar Dybala de fora durante algum tempo. "Penso que é grave. Não sou médico, mas, pela minha experiência e depois da minha conversa com o jogador, é pouco provável que jogue mais em 2022", adiantou José Mourinho, que é quinto classificado à condição, esperando pelo jogo de segunda-feira da Lázio.

Caso se confirme a gravidade da lesão, Dybala fica fora das contas da Argentina para o Mundial do Catar, que começa a 20 de novembro.