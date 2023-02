Mourinho frustrado: "Não tivemos sorte na troca do árbitro, ficou um penálti por marcar"

Treinador português crítico com a arbitragem

A Roma perdeu no campo do RB Salzburgo (por 1-0, apontado por Capaldo aos 88'), na primeira mão dos play-offs da Liga Europa, e José Mourinho terminou frustrado com a troca repentina do árbitro, algo que também sucedeu na partida do Braga com a Fiorentina devido a problemas nos voos: o sueco Glenn Nyberg não conseguiu viajar e foi substituído pela UEFA pelo neerlandês Dennis Higler.

"Ficou por marcar um penálti claro a nosso favor. Não tivemos sorte na troca de árbitro, visto que o inicialmente apontado não pôde apitar e tocou-nos este senhor", contestou Mourinho, que viu a sua equipa atirar duas bolas aos ferros.

"Conhecemos as nossas qualidades e os nossos limites, mas quando a equipa dá tudo, por mim não há críticas. Dominámos o jogo, controlando durante o tempo todo, foi uma noite muito tranquila para Rui Patrício. Mas é preciso marcar golos, porque, se não se marca, corre-se o risco de perder e falhámos alguns de forma incrível", prosseguiu.