"Mourinho foi o fator mais importante na minha decisão, deixou-me com pele de galinha"

Mesut Ozil, médio alemão de 34 anos, anunciou o fim da carreira na quarta-feira e deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, publicada hoje, em que fala de alguns momentos importantes, como a transferência para o Real Madrid, onde conheceu José Mourinho e Cristiano Ronaldo.

Mourinho foi fundamental quando teve de escolher entre o Real Madrid e o Barcelona: "Era uma decisão entre Real Madrid e Barcelona. No final de contas, não teve nada a ver com dinheiro. Não sei se isto é público, mas naquela época visitei Madrid e Barcelona. A diferença foi José Mourinho. Fez-me uma visita VIP ao Real Madrid. Levou-me a conhecer o estádio, todos os troféus que tinham conquistado... Isso deixou-me com pele de galinha. A visita a Barcelona foi menos entusiasmante, e o mais dececionante foi o facto de o Guardiola nem se ter dado ao trabalho de querer conhecer-me. Gostava muito do estilo de futebol do Barcelona e até me imaginava a jogar com eles, mas o Real Madrid foi com tudo. Sem dúvida que Mourinho foi o fator mais importante na minha decisão. Depois dessa visita ficou claro: queria ser madridista."



Relação com Mourinho: "Sempre tivemos uma grande relação. Sempre soube motivar-me, fazer-me melhor jogador a cada dia. É um treinador incrível, estou orgulhoso de ter jogado para ele. Para mim, foi o melhor do século. A sua compreensão tática é outra coisa, mas também a sua forma de falar no balneário... É realmente um treinador de classe mundial."



Partilhou balneário com Cristiano Ronaldo: "Foi muito divertido jogar com ele. Para mim, é o melhor jogador de todos os tempos. Entendíamo-nos muito bem em campo, era perfeito. Eu assistia e ele marcava. Fazer passes para um jogador que quase nunca falhava era uma maravilha."