Mourinho: "Final da Conference League? Quando Rui Patrício faz duas defesas em 180'..."

Declarações do treinador da Roma em reação ao apuramento., após eliminar o Leicester (2-1) nas meias-finais, para o jogo da decisão da mais nova prova da UEFA

Equipa não é a única responsável pelo feito: "Foi uma vitória familiar. Não apenas a família no campo e no banco, mas a família que estava no estádio, numa atmosfera de total empatia."

Mérito em função do pouco trabalho de Rui Patrício: "Penso que jogámos uma partida extraordinária. Talvez outros o interpretem de forma diferente, mas quando o teu guarda-redes faz duas defesas em 180 minutos de dois jogos da meia-final contra uma equipa de qualidade é porque fizemos algo de bom."

Foco na I Liga italiana: "Os rapazes foram extraordinários e merecem-no, agora temos três jogos da Serie A para terminar da melhor forma possível."