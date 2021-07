Mourinho fala em "momento icónico": "A forma como a Roma lidou com a situação..."

Treinador da Roma concedeu uma entrevista ao clube, divulgada no site oficial.

José Mourinho, que já está em Roma para iniciar a pré-temporada, concedeu uma entrevista ao clube, divulgada no site oficial. Quando questionado sobre a eufórica reação dos adeptos quando a Roma o anunciou como treinador, o treinador português fez questão de, primeiramente, destacar a forma como o clube italiano processou a sua contratação, sem que nada se soubesse antes do anúncio oficial.

"Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o que aconteceu, a forma como aconteceu, é algo único no panorama do futebol mundial. Acho que o clube lidou da melhor forma com a situação. Acho que até um minuto antes do anúncio oficial, ninguém poderia imaginar o que aconteceria logo depois. E isso não acontece com frequência no mundo do futebol", começou por dizer o treinador português, continuando a falar de todo o processo como um "momento icónico" e agradecendo depois as manifestações de carinho dos adeptos.

"Penso que é uma lição para todo o mundo do futebol a forma como a Roma lidou com a situação e manteve as coisas em segredo até ao último segundo. Dessa forma acho que teve um impacto incrível e estou orgulhoso de ter feito parte disso, porque é um momento histórico para o futebol moderno. E não digo isto porque se trata de mim ou da Roma, mas porque acho que a situação e a forma como as coisas se desenrolaram representam um momento icónico, impossível no futebol de hoje. Mas isso aconteceu. A forma como as pessoas reagiram... acho que não o mereço. Porque eu ainda não fiz nada por eles. Obviamente, emocionou-me. Fiquei feliz, agradecido", continuou.

"Agora tenho uma responsabilidade ainda maior, porque não posso dececionar pessoas tão apaixonadas. Só posso dizer que o que eles fizeram por mim, antes de eu fazer algo por eles, porque ainda não fiz nada por eles ... só me pode dar mais motivação", disse ainda Mourinho, concluindo de seguida.

"E, voltando ao primeiro dia, à primeira conversa, a direção sente-se da mesma forma, pelo que só posso fazer o mesmo. Farei tudo o que puder para retribuir, no campo, todo o afeto e paixão que me demonstraram. Quero realmente agradecer-lhes. Agora é tempo de começar a sério."