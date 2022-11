Mourinho fala em "meio golo" e lamenta: "Faltou-nos a qualidade dos jogadores especiais..."

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após a derrota caseira com a Lázio (0-1), em jogo relativo à 13.ª jornada da Serie A.

Faltou clareza à Roma? "Sim, fomos demasiados emotivos e tivemos pouca noção no lance do golo, em termos de organização. Não é fácil jogar contra uma equipa de linhas tão baixas e que fez uma gestão muito inteligente do tempo útil e do ritmo de jogo. Jogaram bem com essas coisas. A qualidade que os jogadores especiais nos costumam trazer fez-nos falta. Não termos Dybala e Pellegrini num jogo em que precisávamos de marcar e de clareza não foi fácil".

Falta de golos: "Não foi só os golos que faltaram, foi também o jogo de equipa e a superioridade nos duelos individuais. No entanto, voltámos a perder em casa sem o merecer. A Atalanta fez um remate à baliza, o Nápoles teve o jogo mais complicado da temporada e só ganhou com aquele golo maluco de Osimhen no final. Hoje a Lázio marcou meio golo e ganhou. Se estou a pensar no mercado de inverno? Não, só penso em recuperar os meus jogadores".