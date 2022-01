Mourinho exuberante com Sérgio Oliveira: "Nunca acreditei que viesse um jogador assim..."

José Mourinho reagiu com extrema satisfação à vinda de Sérgio Oliveira, que deixou o FC Porto neste mercado de inverno, elogiando a polivalência do internacional português

"Nunca acreditei que viesse um jogador como o Sérgio Oliveira este mês por empréstimo. Ele é o tipo de pessoa que precisamos neste grupo e, além disso, é capaz de jogar em diferentes papéis", afirmou o técnico português.

Mourinho explicou um pouco do processo que envolveu a vinda do médio internacional A pela seleção de Portugal.

"Se ele será um marcador de penáltis? Ainda não pensei sobre isso, é algo que ainda temos de decidir. De momento não vos posso dizer, trabalhámos em muitas outras coisas esta semana e não nas grandes penalidades. Sergio não foi um nome que coloquei na mesa porque, conhecendo as nossas ideias de transferência para janeiro e a importância dele numa equipa que joga para ganhar o campeonato como o Porto, nunca pensei que fosse possível por empréstimo. Quando Tiago Pinto mo propôs, disse imediatamente que sim e não porque ele é um maestro, como se diz em Itália, ou porque pode melhorar a equipa desse ponto de vista. Este não é o Sergio, ele é um jogador diferente com um caráter que precisamos, com uma experiência que precisamos. Ele vem de um clube com uma mentalidade que conheço bem, pensei imediatamente que ele era um jogador muito importante para nós. Trata-se de melhorar o plantel pouco a pouco", explicou.

Sérgio Oliveira, de 29 anos, foi emprestado pelo FC Porto à Roma até ao final da época a troco de um milhão de euros, numa cedência com opção de compra de 13 milhões de euros e que poderão ascender aos 20 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos por parte do médio e dos romanos. Esta época, o internacional português marcou cinco golos e fez uma assistência em 24 jogos de dragão ao peito.