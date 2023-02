Mourinho expulso e Cremonese volta a vencer Roma, desta vez na Serie A

Técnico português foi expulso logo após o intervalo e penálti cometido por Rui Patrício ditou a primeira vitória da Cremonese no campeonato italiano.

A Roma, treinada por José Mourinho e com Rui Patrício a titular, perdeu esta terça-feira por 1-2 em casa da Cremonese, em jogo da 24.ª jornada da Serie A, num jogo em que o técnico português foi expulso.

Os anfitriões, que já haviam eliminado o conjunto romano nos quartos de final da Taça de Itália, abriram o marcador aos 17 minutos, por intermédio de Frank Tsadjout. Logo após o intervalo (46'), Mourinho foi expulso após protestar com o quarto árbitro, assistindo ao resto da partida na bancada.

Aos 71 minutos, Leonardo Spinazzola ainda empatou a partida, mas uma grande penalidade cometida por Rui Patrício resultou no golo de Daniel Ciofani (82'), que selou a primeira vitória no campeonato italiano para a Cremonese.

Mourinho vai falhar desta forma o próximo jogo da Roma, que recebe a Juventus no domingo. De resto, a equipa caiu dos lugares de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, ocupando o quinto posto com 44 pontos, menos um do que o rival Lázio (quarto, com 45).

Já a Cremonese saiu do último lugar do campeonato, passando para penúltima (12 pontos), em troca com a Sampdória, que soma 11.