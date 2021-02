Mourinho explica situação de Bale e adeus à Taça: "Em cinco minutos..."

Declarações do treinador do Tottenham após a derrota em casa do Everton.

José Mourinho disse adeus à corrente edição da Taça de Inglaterra, depois de o Tottenham ter sido derrotado num jogo empolgante em casa do Everton, por 5-4, após prolongamento. O técnico português não escondeu o desalento com os erros individuais que ditam tal desfecho e abordou a ausência de Bale.

"Tivemos posse de bola, criámos chances, movemos a bola e marcámos golos. Uma grande atitude de luta, mas os golos só ganham jogos se não cometermos tantos erros. Fomos a melhor equipa, estávamos a ganhar por 1-0, mas em cinco minutos foi: erro, erro, erro; golo, golo, golo", comentou.

Mourinho referiu-se depois a Bale, que não foi chamado para o duelo com a equipa de André Gomes. "Não treinou segunda-feira. Na terça treinou com a equipa, mas fui informado que a sua vontade era trabalhar uns dias com especialistas para fortalecer a área onde não se sentia confortável. É por isso que ele não está aqui. Não acho que seja uma lesão óbvia. Eu diria que ele se sente desconfortável e por isso não poderia estar cem por cento no treino. Quero ser muito claro sobre a situação e, portanto, estou a ser completamente honesto e aberto", vincou.