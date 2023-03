Mourinho: "Estou sempre com os meus jogadores e eles estão sempre comigo"

José Mourinho fez, esta quarta-feira, a antevisão do jogo entre a Roma e a Real Sociedad, a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Real Sociedad, José Mourinho afirmou que o próximo jogo é sempre o mais importante: "Óbvio que jogará a equipa que, na minha análise, tem mais condições de ganhar para seguirmos para os quartos de final", disse.

O português prosseguiu, falando sobre as dificuldades que a formação italiana sente em caso de lesão ou expulsão. "Há equipas que têm 24 ou 25 jogadores de alto nível e isso acaba por não ser um problema para eles. Existem equipas na Europa que podem jogar a cada dois dias. Nós não. Basta haver uma lesão, uma expulsão, cansaço... Não é fácil. Estou sempre com os meus jogadores e eles estão sempre comigo", explicou Mourinho.

"Somos uma equipa de gente séria, que faz o máximo no seu trabalho e que, por vezes, não consegue atingir o nível e os resultados desejados. Lutamos um pouco para disputar tantos jogos, o que é normal", realçou o técnico.

Sobre a possível atmosfera tensa que haverá na Reale Arena, em San Sebastián, o Special One recordou um jogo de 2005, quando era treinador do Chelsea, frente ao Liverpool, na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

"É o que se passa no campo que acaba por ter mais peso. A única vez que vi um estádio fazer golo foi na meia-final da Liga dos Campeões, em 2005, quando o estádio do Liverpool marcou um golo. Apesar de a bola não ter entrado, fizeram tanto barulho que foi dado golo. O estádio ajuda, estatisticamente a equipa da casa tem resultados mais positivos que as visitantes, mas é preciso jogar", relatou o treinador.

"O problema era quando, em tempos de covid-19, os estádios estavam vazios. Não temos medo do ambiente, a Roma vai jogar com a tempestade perfeita, como chamou o treinador da Real Sociedad", acrescentou.

O jogo está marcado para às 20h desta quinta-feira. A Roma venceu a primeira mão por 2-0.