Mourinho: "Estamos habituados. É difícil dar crédito a quem trabalha na Roma"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após o triunfo no terreno da Sampdória (1-0) e subida ao quarto lugar da Liga italiana.

Elogios à Sampdória de Dejan Stankovic: "É uma vitória muito importante e penso que também merecida. Estou muito feliz. Gosto da Sampdória, com um treinador que é como um irmão mais novo para mim. Na próxima época voltaremos a jogar aqui. Uma equipa que joga como eles, que luta como eles, que se pode ver que está unida e que joga com intensidade, tenho muita confiança de que não irá cair para a Série B. Quero enviar-lhe um abraço especial. O que eu lhe disse? Ele marcou um golo "louco" aqui e lembrei-o disso. Eu adoro-o."

Triunfo: "Mostrámos que temos caráter, alma, inteligência, coração e organização. Alguns podem pensar o contrário, estamos habituados a isso. É difícil dar crédito a quem trabalha aqui. Com todos os problemas que temos, estamos a fazer o nosso melhor."

Surpresa em começar com Zaniolo no banco de suplentes: "Eu sabia que o Nicolò [Zaniolo], entrando nos últimos 20/30 minutos, seria devastador, e foi. Só faltou o golo para fechar o jogo. Ele entrou muito bem, é fisicamente devastador, impossível de apanharem. Teve a oportunidade para fazer o 2-0, Belotti também, e com o 2-0 teríamos fechado o jogo. Mas a equipa permaneceu aplicada e focada. Rui Patrício não fez uma defesa."