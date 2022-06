Mourinho está interessado em promessa brasileira do Real Madrid

Reinier teve duas temporadas para esquecer no Dortmund

Reinier terminou um empréstimo de duas épocas no Dortmund e interessa ao técnico português

Reinier terminou um empréstimo tenebroso de duas temporadas no Dortmund. Esta época, o criativo de 20 anos jogou um total de 406 minutos e não conseguiu registar qualquer golo ou assistência em 20 jogos, devendo ser novamente emprestado pelo Real Madrid. Quem está atento à situação é... José Mourinho.

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o técnico português é um dos interessados em contar com o brasileiro por empréstimo, tendo a concorrência da Udinese e do Real Valladolid.

No entanto, a fonte assegura que antes de avançar por Reinier, a Roma terá primeiro de vender jogadores excedentários, mais concretamente Stephan El Shaarawy e Carles Pérez, que tem sido apontado ao Villarreal.

Reinier tem contrato com o Real Madrid até 2026 mas ainda não fez a estreia pela equipa principal dos merengues. A promessa canarinha foi contratada em janeiro de 2020 ao Flamengo, na altura treinado por Jorge Jesus, a troco de 35 milhões de euros.