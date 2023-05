Mourinho: "Espero que os adeptos do Tottenham não me interpretem mal..."

Atual treinador da Roma afirma que não criou grande ligação ao clube inglês.

José Mourinho falou esta quinta-feira aos jornalistas e falou sobre a ligação que sente com a Roma, em contraponto com outro clube que orientou na carreira: o Tottenham.

"Temos de aproveitar esta final [da Liga Europa] com os nossos adeptos. Estou impressionado com a ligação que existe apenas após duas temporadas. Por onde passei deixei sempre uma parte de mim, também porque ganhei títulos e criei laços com os adeptos", afirmou o técnico português.

"Espero que os adeptos do Tottenham não me interpretem mal, mas só no Tottenham é que não consegui criar este vínculo com os adeptos. Talvez por causa da covid-19 e do estádio estar vazio, ou talvez porque o presidente não me deu a oportunidade de jogar a final que tínhamos conquistado dentro de campo. Estou emocionalmente ligado a todos os clubes que treinei, exceto o Tottenham", reforçou.

Mourinho chegou ao Tottenham em 2019/20 e deixou o cargo em abril de 2021, dias antes do clube londrino disputar a final da Taça da Liga. Na próxima semana, disputa a final da Liga Europa, frente ao Sevilha, depois de ter conquistado a Conference League na época anterior.