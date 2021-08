Mourinho entre a "surpresa" pela saída de Dzeko à satisfação pelo "golpe" Abraham

Treinador da Roma reconheceu, em entrevista aos meios do clube italiano, que não estava convicto da saída do avançado bósnio

Venda de Dzeko: "Começámos a pré-época a pensar que tínhamos Dzeko e o que aconteceu [saída para o Inter] foi uma pequena surpresa para todos nós. (...) Foi uma situação estranha. Havia a sensação de que ele ia para outro clube, mas também havia dúvidas."

Contratação de Abraham: "Numa situação financeira difícil para todos, ou mais precisamente para quase todos os clubes, ter a vontade, a ambição, o respeito pelos adeptos e [a estrutura do clube] reagir desta forma após perder Dzeko e trazer Abraham foi um verdadeiro golpe."

Elogios à estrutura: "Devo dizer que o diretor-geral [Tiago Pinto] e os proprietários têm sido brilhantes. O chefe Dan, Ryan e Tiago têm sido maravilhosos. (...) Mesmo que ele [Abraham] não tivesse vindo eu teria uma visão positiva dos proprietários e do diretor-geral, dado que eles fizeram tudo para reagir à partida de um jogador de topo como Dzeko."

Satisfação pelo potencial ofensivo: "Com Abraham, Eldor e Mayoral, temos opções com as quais estou muito satisfeito. (...) Não temos a experiência que se vê na Juve com Cristiano, em Milão com Giroud e Zlatan, [em Atalanta] com [Luis] Muriel e [Duvan] Zapata. Não temos isso, mas em termos de potencial, não poderia estar mais feliz com os jogadores que temos".