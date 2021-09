"Mourinho encontrou um lugar perfeito. Espero que a Roma consiga ganhar"

Declarações de Carlo Ancelotti, treinador italiano do Real Madrid.

Carlo Ancelotti regressou esta temporada ao Real Madrid e, como treinador italiano que é, segue com muita atenção o desenrolar da Serie A. Um campeonato que conta novamente com José Mourinho, atual técnico da Roma. Ancelotti não tem dúvidas que estão reunidas as condições para um casamento perfeito.

"Ele encontrou um lugar perfeito para pôr em prática as suas habilidades. Quando foi apontado como treinador eu pensei imediatamente que aquele era o lugar certo para e no final assim será. Espero que a Roma consiga ganhar com Mourinho, assim como o Milan, pois são duas equipas com as quais estou muito ligado", disse Ancelotti em entrevista à "Radio 1".

O Nápoles mereceu igualmente uma referência. "Está tão competitivo como nas últimas temporadas. Não sei se vai ganhar, mas pode competir [para isso]", apontou.

Recorde-se que a Roma sofreu no domingo passada a primeira derrota na era Mourinho, em casa do Hellas Verona (3-2).