Mourinho em blackout antes do Roma-Inter

O treinador português da Roma decidiu não falar sobre a partida de sábado à tarde contra a outra equipa que treinou, com enorme sucesso, em Itália

Treinador do Inter por duas temporadas (2008-2010), período em que conquistou dentre outros títulos a Champions League, José Mourinho vai reencontrar o antigo clube pela primeira vez desde que regressou ao futebol italiano.

Agora à frente da Roma, o técnico português vai receber o Inter às 17h00 deste sábado. Até então, tudo normal, a não ser a decisão de José Mourinho comunicada esta quinta-feira: optou por não participar da conferência de imprensa habitual antes dos jogos.

A ação, por si só, causou estranheza da imprensa italiana. A conferência era bastante aguardada, visto que o reencontro de Mourinho com o clube com o qual foi campeão italiano, e é idolatrado, era um dos momentos mais esperados da competição.

Oficialmente, explicou o jornal Corriero dello Sport, a Roma justificou que teve pouco tempo para preparar o jogo. Vale ressaltar que os romanos foram derrotados esta quarta-feira à noite em Bolonha (1-0).

Não haverá, portanto, palavras de José Mourinho sobre o seu passado, nem análise do jogo, nem reflexões sobre a derrota da Roma frente ao Bolonha: Mourinho só vai voltar a falar depois do jogo com o "seu" Inter.

A equipa da Roma ocupa o quinto posto do campeonato italiano, com 25 pontos - nove a menos que o rival, Inter, 3.º classificado. O Nápoles lidera com 36 pontos.