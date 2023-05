Mourinho sobre Salernitana: "Jogou como se estivesse na final da Champions..."

A Roma empatou na receção à Salernitana, mas um novo castigo de dez pontos atribuído à Juventus faz com que a formação de Mourinho se mantenha provisoriamente no sexto lugar, último de acesso à provas europeias.

A Roma, treinada por José Mourinho, empatou esta segunda-feira 2-2 na receção à Salernitana, de Paulo Sousa, que acabou expulso, mantendo-se ainda assim de forma provisória no sexto lugar da Serie A - último de acesso às provas europeias - devido ao novo castigo atribuído à Juventus, à 36.ª jornada.

Com o empate, a Roma teria caído inicialmente para o sétimo lugar, com 60 pontos, menos um do que a Atalanta (quinta, com 61) e a quatro dos lugares de Champions, mas um novo castigo de dez pontos atribuído à Juventus - passou a sétima, com 59 - faz com que a formação se mantenha provisoriamente em sexto.

Após a partida, o técnico romano admitiu que faltou concentração à sua equipa, suspeitando que tenha estado relacionado com as várias trocas que promoveu devido ao segundo jogo das meias-finais da Liga Europa, na semana passada, em que a Roma selou a passagem à final. Deixou ainda elogios na direção do adversário, orientado pelo compatriota.

"A primeira parte teve falta de intensidade e desejo, houve pouca concentração da nossa parte. Talvez eu tenha rodado demasiados jogadores hoje, mas a minha situação não é fácil. Temos uma final para jogar daqui a uns dias e vários jogadores que estão cansados ou no limite. Há mudanças que são praticamente obrigatórias e não é fácil gerir esta situação. O jogo foi difícil e a Salernitana jogou como se estivesse na final da Liga dos Campeões, o que gostei. Isto não é uma crítica, é assim que se deve fazer e eles conseguiram", elogiou.

"É um resultado que não queríamos, mas é o que temos. Agora temos dois jogos na Liga e a final [da Liga Europa], que é mais importante, claro, mas ainda temos dois jogos por disputar", salientou Mourinho, que admitiu também que a presença do lesionado Paulo Dybala nessa final é muito improvável.

A sanção à Juventus foi conhecida minutos antes de ter entrado em campo para a visita ao Empoli, esta noite, sendo que uma vitória poderá voltar a colocar a Roma no sétimo posto e a Atalanta em sexto.