Mourinho elogia Joaquín e define meta: "Prefiro ser segundo que terceiro e ir à Conference League"

José Mourinho venceu a Conference League na última temporada, mas para esta época quer continuar em prova na Liga Europa. Derrota com o Bétis complicou a qualificação. Falou ainda da longevidade de Joaquín

A derrota da Roma de José Mourinho, em casa, com o Bétis (2-1), deixou a equipa do técnico português com poucas possibilidades de terminar a fase de grupos da Liga Europa no primeiro lugar, pelo que já aponta baterias ao segundo lugar.

"Terminar em primeiro não é o objetivo. Temos que chegar ao segundo lugar com o risco de apanhar uma equipa importante da Liga dos Campeões. Agora, prefiro terminar em segundo do que em terceiro e ir para a Conference League", frisou Mourinho no fim do encontro, sendo que já venceu precisamente a Conference League na última época, esperando este ano subir um degrau e continuar em frente na Liga Europa.

Quanto ao encontro com os espanhóis, lamentou que o ábitro não tenha expulsado um rival e considerou que o empate seria o mais justo: "Foi uma pena o árbitro assistente, que viu a agressão do Zaniolo, não ter visto o segundo amarelo para o Pezzella, que devia ter sido expulso. Não fizemos um jogo brilhante mas a equipa não merecia perder, penso que a derrota se deveu a um erro originado pelo cansaço. O Bétis criou-nos problemas, é uma equipa com grande qualidade técnica, mas, e é isto que dói, fomos nós que tivemos mais oportunidades de golo. Penso que o empate teria sido o resultado mais lógico."

O lateral direito Zeki Celik foi substituído logo aos cinco minutos, por lesão num joelho, e Mourinho espera que não seja grave: "Não quero ser pessimista, mas as sensações não são boas".

Por último, falou da longevidade de Joaquín, rival desta quinta-feira: "Uma pessoa de fora não pensaria que tem 41 anos. Estes jogadores como ele ou o Ibrahimovic continuam por amor ao futebol. Não é mais um euro ou menos um euro, é amor ao futebol. Tenho muito respeito por ele."