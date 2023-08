"Mourinho é uma pessoa muito agradável quando ganha. Se perde..."

Declarações de Diego Costa sobre o treinador português. Lopetegui visto como alguém "sem alegria".

Diego Costa teve a oportunidade de trabalhar com José Mourinho, então ao serviço do Chelsea, e guarda boas recordações do treinador português, atualmente ao serviço da Roma.

"Taticamente, é muito inteligente. Foi com ele que desfrutei mais, é uma pessoa muito agradável quando ganha. Quando perde, a corda parte", afirmou o avançado numa entrevista ao portal Relevo.

Julen Lopetegui, que o orientou no Wolverhampton na época passada, é igualmente mencionado. "Levou-me ao Campeonato do Mundo de 2018 e gosto muito dele, mas profissionalmente foi uma desilusão quando se trata de liderar o grupo, e não digo isto só por mim. Talvez por ter sido afastado do Mundial, parece ter-se distanciado do jogador. Não se vê alegria nele e ele é um homem bom e saudável", indicou.