Mourinho: "É uma grande vitória contra uma equipa da Liga dos Campeões"

Declarações de José Mourinho, treinador da Roma, após o triunfo por 2-0 na receção ao Salzburgo, na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, e consequente continuidade na prova.

Elogios: "Conseguimos um resultado importante. Foi uma exibição completa a todos os níveis. A equipa, o grupo, a solidariedade, gostei de tudo. Não posso deixar de dizer que a minha equipa fez uma excelente exibição. Nós, treinadores, somos um produto final de muitas pessoas. Os meus observadores fizeram um grande trabalho para preparar a equipa da melhor forma possível."

El Shaarawy fora do onze inicial: "Tenho de falar sobre o El Shaarawy porque tirei-o do onze e não tinha um plano B se ele tivesse começado de início. Não podia contar com Tammy [Abraham] nem [Ola] Solbakken. [El Shaarawy] era o homem que tinha para mudar a intensidade do jogo e entrar nos últimos minutos mais a compensação. Está a jogar a grande nível e lamento que não tenha atuado de início, mas isso faz-me entender o espírito do grupo, pois conversámos e ele aceitou. É uma grande vitória contra uma equipa da Liga dos Campeões."

Equipas italianas bem nas eliminatórias: "As equipas italianas estão a voltar ao seu melhor nível. Nápoles, Milan e Inter venceram o primeiro jogo da Liga dos Campeões e alguns têm um pé ou pé e meio na próxima eliminatória. Spinazzola regressou em bom plano, mas no plano individual, é fácil jogar bem quando os outros jogam bem. Sofri pelo resultado, mas dominámos o jogo, o nosso risco foi zero, pois estivemos sempre no controlo do jogo. A equipa entende a dinâmica e quando o Gini [Wijnaldum] entra em campo, dá algo mais na qualidade e experiência. A música é diferente."

Belotti (marcou o primeiro golo): "Existem avançados que não fazem nada se não marcarem golos, mas [no caso de Belotti] mesmo que não faça golos, trabalha muito para equipa. É um trabalhador incrível. Estamos todos muito felizes [pelo golo que marcou] e os nossos adeptos expressaram bem a gratidão por tudo que ele faz."