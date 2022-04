"Mourinho é uma desilusão enorme. Os valores dele estão longe daquilo que defendo"

Palavras de Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt.

O Comité de Controlo, Ética e Disciplina da UEFA suspendeu, de forma provisória, Kjetil Knutsen, treinador do Bodo/Glimt, e o português Nuno Santos, técnico de guarda-redes da Roma, depois de ambos se terem desentendido no final da primeira mão dos quartos de final da Conference League.

Knutsen abordou o caso e não escondeu a desilusão com José Mourinho, cujos comentários sobre a equipa da Noruega não caíram bem no campeão daquele país. "Os valores dele e a forma de liderar estão muito longe daquilo que defendo. É uma desilusão enorme para um treinador com aquele currículo e que já deu tanto ao jogo", afirmou.

"Esta situação atingiu uma proporção que me leva a questionar até que ponto eu devo continuar nesta profissão. Está muito longe dos valores que idealizo para mim, para o meu clube e para o futebol norueguês. Vou ter de meditar muito bem sobre como lidar com isto, porque o mais importante é conseguir olhar-me ao espelho. Quando deixar de o fazer, vou ter de repensar a minha profissão", disse ainda.

A UEFA designou um inspetor disciplinar para analisar o caso, depois de o Bodo/Glimt ter pedido àquele organismo que pudesse tornar público um vídeo que mostra vários elementos da equipa técnica de Mourinho, incluindo Nuno Santos, a agredirem o treinador, Kjetil Knutsen.

Esta reação do clube norueguês surgiu depois de ter vindo a público na imprensa italiana, através do jornal Il Messaggero, que Knutsen, teria dado um murro a Nuno Santos, elemento da equipa técnica de José Mourinho, alvo de uma queixa-crime por parte dos noruegueses.

O Bodo/Glimt defende a vantagem de 2-1 na próxima quinta-feira, em Roma.